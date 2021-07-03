Сестра Бритни Спирс попросила фанатов певицы прекратить угрозы в адрес семьи

Лос-Анджелес, 3 июля. Сестра американской поп-певицы Бритни Спирс, актриса Джейми Линн Спирс пожаловалась на поступающие угрозы расправы ее семье от поклонников артистки из-за опекунства.

Джейми Линн сообщила, что в последнее время ее дочерям приходит очень много писем, в которых им угрожают смертью. Об этом она рассказала в Instagram.

«Привет, я уважаю право каждого на самовыражение, но не могли бы вы, пожалуйста, прекратить угрозы смертью, в особенности, детям», — сказала актриса.

По словам Джейми Линн Спирс, ей начали поступать угрозы, когда она поддержала свою сестру после выступления на судебном слушании по делу об опекунстве. Фанаты считают, что актриса слишком поздно поддержала Бритни.

Ранее Джейми Линн высказалась после судебного заседания об опеке над знаменитостью. Она подчеркнула, что всегда поддерживала родственницу. На девушку обрушилась волна хейта от поклонников поп-исполнительницы. Фанаты обвинили Линн в желании нажиться на сестре, которая пытается добиться отмены опекунства над ней.