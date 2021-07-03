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Авиация России провела учения над акваторией Черного моря

  /   Обновлено: 03 июля 2021 06:38
Армия
Авиация России провела учения над акваторией Черного моря
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Севастополь, 3 июля. Морская авиация Черноморского флота с авиацией Южного военного округа провела учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря.

Экипажи самолетов отрабатывали задачи по нанесению ракетных и бомбовых ударов по суднам условного противника, передает ТАСС. В учениях использовали истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34, а также истребители-перехватчики Су-27, сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Во время тренировки самолет-амфибия Бе-12 выполнял разведку целей. Десантные корабли «Саратов» и «Орск» стали условными противниками. В полетах задействовали больше десяти самолетов.

Как ранее стало известно, Черноморский флот России контролирует все действия кораблей Альянса в учениях Sea Breeze в акватории Черного моря. К маневрам привлекли военных из 32 стран, среди которых США, Украина, Нидерланды и Канада.

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