Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 06:37
06:29
Политика
Польский политолог заявил, что власти Запада ищут компромисс с Россией
06:22
Общество
Милонов попросил изолировать скопинского маньяка от общества
06:17
Общество
Глава ГИБДД спрогнозировал рост спроса на техосмотры
06:03
Происшествия
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП во Владивостоке
06:00
Общество
Соборная мечеть Джума-Джами в Симферополе станет важной ценностью для мусульман Крыма
05:53
Общество
Госавтоинспекция России отмечает 85 лет со дня образования
05:46
Общество
Названы регионы России с хорошей погодой на выходных
05:45
Общество
Россиянам рассказали, как бесплатно провести газовую трубу к участку
05:41
Политика
Стало известно, что в 2014 году Зеленский считал русских и украинцев одним народом
05:36
Технологии
Миллиардер из Индии заявил о скором водородном перевороте
Все новости

Польский политолог заявил, что власти Запада ищут компромисс с Россией

  /   Обновлено: 03 июля 2021 06:29
Политика
Польский политолог заявил, что власти Запада ищут компромисс с Россией
ФБА «Экономика сегодня»

Варшава, 3 июля. Политические элиты ЕС и США стремятся перезагрузить отношения с Россией. Об этом заявил профессор Варшавского университета Томаш Гроссе.

Намерения западных политиков стали заметны после того как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о саммите Евросоюз — Россия, а перед этим в Женеве состоялась встреча глав США и РФ. Об этом сообщает ИноСМИ.

«В самых крупных странах Западной Европы, прежде всего во Франции, Германии, но также в Италии, Россия рассматривается как очень привлекательный экономический партнер», — отметил профессор.

Особенно ярко это проявляется в продвижении проекта «Северный поток — 2». В ФРГ считают, что экономическая сфера и геополитика должны идти отдельно. По их мнению, при плотном сотрудничестве Москва может пойти на уступки.

Изменятся отношения между США и Россией. С приходом администрации американского президента Джо Байдена курс Белого дома сменился на Китай. Это предполагает политические перестановки.

«Американцы стабилизируют европейский континент двумя способами. Первый заключается в том, что, они вступают в какой-то диалог с Россией, а также идут на определенные уступки в отношении нее. Скажем, американцы не приглашают, не поддерживают вступление Украины в НАТО или же делают подарок Путину в виде снятия санкций с «Северного потока — 2»», — подчеркнул Гроссе.

Он добавил, что Запад не станет раздражать Кремль. Поэтому тема вступления Украины в НАТО отложена на неопределенное время.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию на Украине.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Польский политолог заявил, что власти Запада ищут компромисс с Россией
путин сша запад европа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru