Польский политолог заявил, что власти Запада ищут компромисс с Россией

Варшава, 3 июля. Политические элиты ЕС и США стремятся перезагрузить отношения с Россией. Об этом заявил профессор Варшавского университета Томаш Гроссе.

Намерения западных политиков стали заметны после того как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о саммите Евросоюз — Россия, а перед этим в Женеве состоялась встреча глав США и РФ. Об этом сообщает ИноСМИ.

«В самых крупных странах Западной Европы, прежде всего во Франции, Германии, но также в Италии, Россия рассматривается как очень привлекательный экономический партнер», — отметил профессор.

Особенно ярко это проявляется в продвижении проекта «Северный поток — 2». В ФРГ считают, что экономическая сфера и геополитика должны идти отдельно. По их мнению, при плотном сотрудничестве Москва может пойти на уступки.

Изменятся отношения между США и Россией. С приходом администрации американского президента Джо Байдена курс Белого дома сменился на Китай. Это предполагает политические перестановки.

«Американцы стабилизируют европейский континент двумя способами. Первый заключается в том, что, они вступают в какой-то диалог с Россией, а также идут на определенные уступки в отношении нее. Скажем, американцы не приглашают, не поддерживают вступление Украины в НАТО или же делают подарок Путину в виде снятия санкций с «Северного потока — 2»», — подчеркнул Гроссе.

Он добавил, что Запад не станет раздражать Кремль. Поэтому тема вступления Украины в НАТО отложена на неопределенное время.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию на Украине.