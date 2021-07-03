Глава ГИБДД спрогнозировал рост спроса на техосмотры

Москва, 3 июля. Глава ГИБДД Михаил Черников ожидает повышенный интерес водителей к проверке состояния автомобиля на фоне отмены необходимости проведения техосмотра для получения полиса ОСАГО.

Черников дал интервью телеканалу «Россия-1», в котором отметил, что диагностические карты владельцы автомобилей будут получать для того, чтобы устранить проблемы, а не ради полиса ОСАГО.

«Мы планомерно зайдем в честное прохождение диагностики. Я буду получать диагностическую карту с проблемами в моем транспортном средстве, которые надо устранить, а не для того, чтобы получить документ. Здесь, наверное, даже будет приток. Я так прогнозирую по добровольности», — заявил глава ГИБДД.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 2 июля, подписал закон, которым была отменена необходимость прохождения техосмотра автомобилей для получения полиса ОСАГО. В силу закон вступит 22 августа 2021 года.

Страхование автогражданской ответственности в настоящее время осуществляется только при проведении государственного технического осмотра машины.