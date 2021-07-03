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Милонов попросил изолировать скопинского маньяка от общества

  /   Обновлено: 03 июля 2021 06:22
Общество
Милонов попросил изолировать скопинского маньяка от общества
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Москва, 3 июля. Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу МВД Владимира Колокольцева вернуть «скопинского маньяка» Виктора Мохова за решетку.

Такую просьбу Милонов озвучил в связи с постоянными нарушениями запретов и ограничений, установленных судом в рамках административного надзора. Это следует из депутатского запроса, передает РИА Новости.

«Прошу вас принять предусмотренные законом меры, направленные на изоляцию поднадзорного Виктора Мохова от общества в связи с систематическим нарушением им запретов и ограничений, установленных судом в рамках административного надзора», сказано в документе.

Ранее Рязанский областной суд дополнительно запретил Виктору Мохову ходить в заведения общественного питания и общаться со СМИ. Также ранее ему постановили в течение шести лет отмечаться в ОВД на регулярной основе, наложили запрет на посещение массовых мероприятий, ночные прогулки и покидание пределов района.

По словам депутата, «скопинский маньяк» нарушил ограничения. Он продолжил общаться с прессой, планирует участие в телевизионных проектах и получается деньги за свою «славу». Милонов назвал Мохова опасным для общества.

Ранее соседи скопинского маньяка заподозрили его в создании нового бункера. Согласно неофициальной информации, соседи заволновались, когда Мохов стал работать на огороде. В частности, посадка картошки требует работы на земле и рытья лунок. Между тем правоохранители практически каждый день приходят с проверкой домой к маньяку.

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