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Госавтоинспекция России отмечает 85 лет со дня образования
Общество
Госавтоинспекция России отмечает 85 лет со дня образования
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Москва, 3 июля. Госавтоинспекция МВД России отмечает 85 лет со дня своего образования. Эта дата каждый год празднуется 3 июля.

Службу организовал Совет народных комиссаров СССР в 1936 году. В задачи входили надзор за движением на дороге, борьба с авариями и подготовка кадров, а также учет парка автомобилей.

После воссоздания в 1967 году МВД СССР ГАИ вошла в него в качестве самостоятельной структуры, передает ТАСС. В июне 1998 года бывший президент России Борис Ельцин реорганизовал ГАИ в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Сергей Вострецов поздравил сотрудников ГИБДД с праздником. Он поощрил самых отличившихся ценными подарками и благодарственными письмами.

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