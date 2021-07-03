Госавтоинспекция России отмечает 85 лет со дня образования

Москва, 3 июля. Госавтоинспекция МВД России отмечает 85 лет со дня своего образования. Эта дата каждый год празднуется 3 июля.

Службу организовал Совет народных комиссаров СССР в 1936 году. В задачи входили надзор за движением на дороге, борьба с авариями и подготовка кадров, а также учет парка автомобилей.

После воссоздания в 1967 году МВД СССР ГАИ вошла в него в качестве самостоятельной структуры, передает ТАСС. В июне 1998 года бывший президент России Борис Ельцин реорганизовал ГАИ в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Сергей Вострецов поздравил сотрудников ГИБДД с праздником. Он поощрил самых отличившихся ценными подарками и благодарственными письмами.