Названы регионы России с хорошей погодой на выходных

Москва, 3 июля. Север и юг России ожидает хорошая погода. Антициклон в Москве и Петербурге принесет на выходных солнечную, теплую и сухую погоду.

Такая же ситуация будет и на севере России: В Архангельске, Мурманске, Сыктывкаре и в Вологде. Атмосферный фронт в Черноземье принесет облачную погоду с кратковременными грозовыми ливнями, отметили в центре «Фобос».

В Поволжье будет хорошая летняя погода, местами ожидаются кратковременные дожди с грозой. В южной части России к концу выходных могут пройти грозовые дожди. Тем временем в Западной Сибири будет жарко из-за антициклона. На юге Дальнего Востока циклон из Китая принесет облачность с небольшими дождями.

Волга у Самары и Тольятти прогрелась до рекордных значений. Продолжительная жаркая погода, установившаяся в Среднем Поволжье, повлияла и на температуру воды в реках региона. По сведениям синоптиков, показания термометров все последние дни зашкаливают рекордные значения.