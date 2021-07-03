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Названы регионы России с хорошей погодой на выходных

  /   Обновлено: 03 июля 2021 05:51
Общество
Названы регионы России с хорошей погодой на выходных
Пресс-служба ГМЗ «Петергоф»

Москва, 3 июля. Север и юг России ожидает хорошая погода. Антициклон в Москве и Петербурге принесет на выходных солнечную, теплую и сухую погоду.

Такая же ситуация будет и на севере России: В Архангельске, Мурманске, Сыктывкаре и в Вологде. Атмосферный фронт в Черноземье принесет облачную погоду с кратковременными грозовыми ливнями, отметили в центре «Фобос».

В Поволжье будет хорошая летняя погода, местами ожидаются кратковременные дожди с грозой. В южной части России к концу выходных могут пройти грозовые дожди. Тем временем в Западной Сибири будет жарко из-за антициклона. На юге Дальнего Востока циклон из Китая принесет облачность с небольшими дождями.

Волга у Самары и Тольятти прогрелась до рекордных значений. Продолжительная жаркая погода, установившаяся в Среднем Поволжье, повлияла и на температуру воды в реках региона. По сведениям синоптиков, показания термометров все последние дни зашкаливают рекордные значения.

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