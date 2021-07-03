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Россиянам рассказали, как бесплатно провести газовую трубу к участку

  /   Обновлено: 03 июля 2021 05:45
Общество
Россиянам рассказали, как бесплатно провести газовую трубу к участку
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 3 июля. Закон о социально ориентированной газификации для населения, согласно которому граждане имеют возможность бесплатно провести газ к границе своего участка, вступил в силу.

Многие крупные компании, проводящие бесплатную газификацию, уже предлагают услуги по проведению трубы по участку и подключению газового оборудования в доме, иногда вместе с продажей этого оборудования по низким ценам. Компании создали интерактивные карты с планом строительства газопровода. На специальных сайтах также можно подать заявку на выполнение работ. Об этом передает «Российская газета».

Для подключения частного дома к газу необходимо соблюсти ряд некоторых условий. Свои правила для подключения газа ждут и владельцев домов, находящихся в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Им можно будет провести газ бесплатно только до границ СНТ.

В Европе цены на газ выросли до 450 долларов за тысячу кубометров. Котировки на газ начали увеличиваться еще на прошлой неделе. Компания «Газпром» в конце июня повысила прогноз средней экспортной цены на газ в Европе до 240 долларов за тысячу кубометров.

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