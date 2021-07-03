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Стало известно, что в 2014 году Зеленский считал русских и украинцев одним народом
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Стало известно, что в 2014 году Зеленский считал русских и украинцев одним народом
Федеральное агентство новостей

Киев, 3 июля. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с российским лидером Владимиром Путиным в том, что россияне и украинцы — один народ. Однако семь лет назад он говорил иначе.

В апреле 2014 года украинский глава, еще будучи комиком, вместе со студией «Квартал-95» давал концерт в Донецке. После выступления он дал интервью местной газете. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ», заявил тогда Зеленский.

Он добавил, что позиция их команды касается украинских граждан, а не правительства. При этом они не против русского народа.

«Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты! Мы читаем одни и те же книги», отметил президент.

Однако теперь, когда Зеленский стал главой государства, он изменил свою позицию. Когда российский президент выразил ту же мысль относительно единства населения двух стран, украинский лидер с ним не согласился. Он заявил, что у России и Украины есть много общего, включая историю и общие трагедии, но это не один народ.

Ранее пользователи Сети оценили ответ Зеленского Путину относительно единства российских и украинских граждан.

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украина путин зеленский народ
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