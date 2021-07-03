Миллиардер из Индии заявил о скором водородном перевороте

Нью-Дели, 3 июля. Богатейший человек Индии Мукеш Амбани заявил о подготовке переворота в мировой промышленности после постройки собственных заводов.

Речь идет о четырех гигантских производствах, которые будут выпускать товары для экологичного бизнеса. По словам Амбани, основной акцент будет сделан на развитии водородной энергетики. В частности, миллиардер планирует вложить 10 миллиардов долларов на выпуск оборудования для минимальной карбонизации. На заводах Амбани будут производиться фотоэлектрические модули, батареи, топливные элементы, а также электролизеры, необходимые для получения водорода.

Новые фабрики, как утверждает бизнесмен, станут поставщиками водорода в мировых масштабах для отраслей, где сегодня крайне тяжело снизить выброс углерода в атмосферу. Водород с заводов Амбани, к примеру, станет альтернативой углю, используемому сегодня в доменных печах на сталелитейных заводах.

Ранее способ добывать водород из метана с нулевым углеродным следом открыли в российском Сколтехе.