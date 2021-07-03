Сильные ливни стали причиной эвакуации более 205 тысяч человек в Японии

Токио, 3 июля. По меньшей мере 205 тыс. человек в соседней с Токио префектуре Канагава рекомендовано эвакуироваться из-за сильных дождей, опасности схода оползней и выхода рек из берегов.

В ряде районов Канагавы за несколько дней выпало до 600 мм осадков. По данным телеканала NHK, в первую очередь эвакуируют жителей города Хирацука, расположенного на побережье Тихого океана.

Из-за непогоды движение скоростных поездов приостановили. Затруднено сообщение Токио с крупными городами Нагоя, Осака и Киото.

Недавно сообщалось, что власти японской префектуры Яманаси разрешили провести сезон восхождения на гору Фудзи. Однако туристам и организаторам придется соблюдать санитарные нормы.