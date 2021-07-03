Верховный суд России запретил частным охранникам устраивать досмотры

Москва, 3 июля. Верховный суд России утвердил постановление о наказаниях за служебные преступления в коммерческих организациях, в частности — частных охранников и частных детективов.

Тем и другим может грозить уголовная ответственность за нарушение права на тайну переписки и переговоров, а также права на уважение частной жизни. Так, нельзя будет нанять частного детектива для слежки за своей женой. Сыщик, который возьмется за этот заказ, нарушит УК.

Верховный суд напомнил о категоричном запрете частным охранникам проводить личный досмотр. Они не смогут обыскивать на проходной или на выходе из магазина. Если же им покажется, что у человека в карманах украденные вещи, нужно вызывать полицию. Об этом пишет «Российская газета».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете на распространение сведений о силовиках под госзащитой. Документ одобрили 23 июня в Совфеде.