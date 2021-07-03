МВД России перенесло запуск базы для проверки прав у водителей каршеринга и такси

Москва, 3 июля. МВД России перенесло на 2022 год запуск онлайн-базы, позволяющей в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей такси и каршеринговых компаний.

Пресс-центр МВД сообщает, что предоставлять возможность информации о наличии у водителей права управления транспортным средством агрегаторам такси, каршерингам и иным организациям. Планируется реализовать данную возможность не ранее 2022 года, с помощью специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг.

МВД подчеркивает, что в первую очередь возможность проведения указанных автоматизированных проверок будет направлена не на наказание, а на профилактику. Данные меры также направлены на то, чтобы не допустить управление транспортом без прав. Сейчас проверка водителей по номеру и дате выдачи удостоверения реализована на официальном интернет-портале ГИБДД.

Ранее стало известно, что житель Ленобласти получил штраф за «покупку» водительских прав. Осужденный пытался приобрести водительские права категории «В» без фактической сдачи экзаменов.