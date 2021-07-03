Названо ключевое отличие течения COVID-19 у вакцинированных и непривитых

Москва, 3 июля. Тяжесть протекания болезни является ключевым отличием течения COVID-19 у прошедших вакцинацию и тех, кто не делал прививку.

По словам иммунолога, генерального директора компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидата медицинских наук Николая Крючкова, у привитых пациентов почти на 100% реже встречается тяжелое протекание заболевания.

Он подчеркнул, если привитому человеку и удалось заболеть, то COVID-19 протекает в легкой форме в большинстве случаев.

«Хотя все равно остается небольшая вероятность того, что человек получит тяжелую форму болезни, однако эта вероятность снижена на 98-99%. Такое бывает, но бывает значительно реже, чем без вакцинации», — отметил иммунолог в интервью радио Sputnik.

Крючков также обратил внимание на период, когда человек все еще является заразным. У вакцинированных он может длиться намного меньше, чем у тех, кто решил не делать прививку.

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