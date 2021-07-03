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Подводный пожар ликвидировали в акватории Мексиканского залива
Происшествия
Подводный пожар ликвидировали в акватории Мексиканского залива
wikipedia.org  /  TheConduqtor / CC BY-SA 3.0

Мехико, 3 июля. Специалисты ликвидировали пожар в трубопроводе компании Pemex.

Нефтегазовая компания Pemex сообщила, что пожар произошел в трубопроводе в результате утечки газа в акватории Мексиканского залива, возгорание уже ликвидировали, передает РИА Новости.

Для остановки утечки газа и ликвидации горения закрыли соединительные клапана трубопровода. Сейчас специалисты восстановили нормальные рабочие условия.

Как стало известно ранее, инцидент случился в трубопроводе, который расположен в 400 метрах от платформы Ku-Charly в Мексиканском заливе. В этом месте добывают около 95 тысяч баррелей нефти за сутки.

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нефть пожар мексиканский залив
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