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Депутат Рады спрогнозировал объединение Москвы, Киева и Минска

  /   Обновлено: 03 июля 2021 04:44
Политика
Депутат Рады спрогнозировал объединение Москвы, Киева и Минска
Федеральное агентство новостей

Киев, 3 июля. Депутат Верховной рады ОПЗЖ Илья Кива обратился к белорусам и предсказал объединение республики с Украиной и Россией.

В своем обращении Кива выразил уверенность в том, что Москва, Киев и Минск смогут вернуть взаимоотношения на прежний уровень. Об этом он написал в Telegram.

«Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю», — написал депутат Рады.

Кива заявил, что белорусы — «родной и братский» народ, который, в отличие от Украины, смог отстоять свою независимость. Политик отметил, что украинцы всегда будут брать пример с жителей Белоруссии в плане того, как нужно противостоять за свое настоящее и будущее, а также историческое прошлое.

Ранее Кива предрек киевскому «боксеру-сутенеру» кресло президента Украины. Следующим президентом Украины может стать нынешний мэр Киева Виталий Кличко. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Украины.

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Киев минск илья кива
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