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Позиция ОАЭ заставила перенести переговоры министров о сделке ОПЕК+

  /   Обновлено: 03 июля 2021 04:22
Экономика
Позиция ОАЭ заставила перенести переговоры министров о сделке ОПЕК+
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Москва, 3 июля. Министры стран, входящих в ОПЕК+, в ходе переговоров в пятницу снова не смогли прийти к общему соглашению и решили продолжить обсуждение в понедельник.

О переносе переговоров говорится и в официальном сообщении ОПЕК. Начало нового заседания запланировано на 16:00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в делегациях альянса.

«Переговоры решено перенести на понедельник», цитирует агентство один из источников.

Известно, что причиной переноса обсуждения стал вопрос о продлении соглашения об ограничении добычи черного золота до конца 2022 года и позиции ОАЭ по данному вопросу. Делегация из Эмиратов настояла на повышении своего базового уровня добычи почти на 700 тысяч баррелей в сутки в случае принятия решения о продлении сделки.

Ранее глава российского энергетического ведомства Александр Новак заявил о возможном продлении сделки ОПЕК+.

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оаэ добыча нефти ОПЕК+
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