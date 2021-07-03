Позиция ОАЭ заставила перенести переговоры министров о сделке ОПЕК+

Москва, 3 июля. Министры стран, входящих в ОПЕК+, в ходе переговоров в пятницу снова не смогли прийти к общему соглашению и решили продолжить обсуждение в понедельник.

О переносе переговоров говорится и в официальном сообщении ОПЕК. Начало нового заседания запланировано на 16:00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в делегациях альянса.

«Переговоры решено перенести на понедельник», — цитирует агентство один из источников.

Известно, что причиной переноса обсуждения стал вопрос о продлении соглашения об ограничении добычи черного золота до конца 2022 года и позиции ОАЭ по данному вопросу. Делегация из Эмиратов настояла на повышении своего базового уровня добычи почти на 700 тысяч баррелей в сутки в случае принятия решения о продлении сделки.

Ранее глава российского энергетического ведомства Александр Новак заявил о возможном продлении сделки ОПЕК+.