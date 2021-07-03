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СМИ: РФС рассматривает семь кандидатур на место Черчесова

  /   Обновлено: 03 июля 2021 04:19
Спорт
СМИ: РФС рассматривает семь кандидатур на место Черчесова
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Москва, 3 июля. В Российском футбольном союзе (РФС) могут в ближайшее время рассмотреть вопрос о претенденте на пост главного тренера сборной России, сообщают СМИ.

В настоящее время в расширенном списке числится семь человек, в нем представлены отечественные и иностранные наставники. Перечень сформируют в ближайшее время, сообщает со ссылкой на источник в РФС РБК.

«Кандидатура Сергея Семака, о которой пишут в СМИ и Telegram-каналах, не обсуждается. В списке два отечественных тренера и пять зарубежных», сообщил источник агентства.

Другой собеседник издания отметил, что переговоры между РФС и действующим главным тренером российской сборной Станиславом Черчесовым могут начаться в ближайшие дни, но пока ему не предложили покинуть пост.

Ранее экс-футболист «Зенита», мастер спорта СССР Алексей Стрепетов заявил, что есть несколько моментов, которые удерживают Российский футбольный союз и Министерство спорта от расторжения контракта с Черчесовым. По его словам, если сегодня пригласить на должность тренера иностранного специалиста, то он не справится с поставленной перед ним задачей — пройти в финальную часть чемпионата мира, поскольку для «раскачки» нет времени.

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