Новым ректором ВШЭ стал бывший глава Дальневосточного федерального университета

Москва, 3 июля. Согласно распоряжению, подписанному главой российского правительства Михаилом Мишустиным, новым ректором Высшей школы экономики стал Никита Анисимов.

Такой информацией вечером в пятницу, 2 июля, поделились в пресс-службе кабмина. Известно, что с 2002 по 2013 год Анисимов находился на разных должностях в Московском государственном университете (МГУ). Кроме того, он занимал пост проректора вуза с 2011 по 2013 год.

В 2013 году работал проректором по учебной работе, первым проректором и исполняющим обязанности ректора Университета машиностроения в Москве.

С 2016 года возглавлял Дальневосточный федеральный университет. На посту ректора ВШЭ Анисимов сменил Ярослава Кузнецова, который займет должность научного руководителя.

Ранее Никиту Анисимова назначили врио ректора Высшей школы экономики.