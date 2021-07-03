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Новым ректором ВШЭ стал бывший глава Дальневосточного федерального университета

  /   Обновлено: 03 июля 2021 04:19
Общество
Новым ректором ВШЭ стал бывший глава Дальневосточного федерального университета
hse.ru  /  Пресс-служба НИУ ВШЭ

Москва, 3 июля. Согласно распоряжению, подписанному главой российского правительства Михаилом Мишустиным, новым ректором Высшей школы экономики стал Никита Анисимов.

Такой информацией вечером в пятницу, 2 июля, поделились в пресс-службе кабмина. Известно, что с 2002 по 2013 год Анисимов находился на разных должностях в Московском государственном университете (МГУ). Кроме того, он занимал пост проректора вуза с 2011 по 2013 год.

В 2013 году работал проректором по учебной работе, первым проректором и исполняющим обязанности ректора Университета машиностроения в Москве.

С 2016 года возглавлял Дальневосточный федеральный университет. На посту ректора ВШЭ Анисимов сменил Ярослава Кузнецова, который займет должность научного руководителя.

Ранее Никиту Анисимова назначили врио ректора Высшей школы экономики.

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