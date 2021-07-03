Глава ГИБДД назвал возрастной порог для управления электросамокатами

Москва, 3 июля. Управление электросамокатами на фоне постоянных инцидентов с ними можно разрешать россиянам не младше семи лет. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Он сообщил в интервью телеканалу «Россия-1», что родителям стоит обращать внимание на мощность самоката перед покупкой. Также у ребенка должны быть специальные средства защиты.

Черников отметил, что важно законодательное регулирование самокатов. Сейчас эта категория относится к пешеходам — им нельзя двигаться по проезжей части.

«Мы реально понимаем, насколько опасны сегодня такие скорости в пешеходном потоке. Необходимо принимать меры, во-первых, законодательного регулирования», — сообщил глава ГИБДД.

Важно уделять внимание скорости, считает он. Так, в Европе сегодня это не более 20 километров в час, отметил Черников.

Ранее в Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток. Гражданин ехал на мощном самокате без прав.