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Глава ГИБДД назвал возрастной порог для управления электросамокатами

  /   Обновлено: 03 июля 2021 04:00
Общество
Глава ГИБДД назвал возрастной порог для управления электросамокатами
pixabay.com

Москва, 3 июля. Управление электросамокатами на фоне постоянных инцидентов с ними можно разрешать россиянам не младше семи лет. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Он сообщил в интервью телеканалу «Россия-1», что родителям стоит обращать внимание на мощность самоката перед покупкой. Также у ребенка должны быть специальные средства защиты.

Черников отметил, что важно законодательное регулирование самокатов. Сейчас эта категория относится к пешеходам — им нельзя двигаться по проезжей части.

«Мы реально понимаем, насколько опасны сегодня такие скорости в пешеходном потоке. Необходимо принимать меры, во-первых, законодательного регулирования», сообщил глава ГИБДД.

Важно уделять внимание скорости, считает он. Так, в Европе сегодня это не более 20 километров в час, отметил Черников.

Ранее в Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток. Гражданин ехал на мощном самокате без прав.

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ГИБДД михаил черников электросамокаты
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