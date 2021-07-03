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Общество
Пушков раскритиковал Богомолова за трансгендера в спектакле
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Пушков раскритиковал Богомолова за трансгендера в спектакле
Общество
Пушков раскритиковал Богомолова за трансгендера в спектакле
politexpert.net  /  Зайцев Евгений

Москва, 3 июля. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на новость о том, что худрук Театра на Бронной Константин Богомолов позвал для игры в «Вишневом саде» трансгендерную женщину.

Пушков назвал участия трансгендерной женщины в спектакле «хайпом» и отметил, что «искусство здесь не при чем». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Куда же «театр» Богомолова без трансгендера. Никак нельзя. Это же тренд на Западе. Вот и наши вечно вторичные увлеченно копируют новые западные банальности», написал сенатор.

Ранее стало известно, что роль главного персонажа в пьесе «Вишневый сад» исполнит трансгендер Наталья Максимова. Такое решение принял худрук Театра на Малой Бронной. Богомолов любит нестандартные театральные постановки, на этот раз он решил впечатлить зрителей, попросив трансгендера сыграть Любовь Раневскую в спектакле по пьесе Антона Чехова.

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пушков трансгендер богомолов
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