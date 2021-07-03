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Средняя сумма штрафа ГИБДД выросла в России на 11%
Общество
Средняя сумма штрафа ГИБДД выросла в России на 11%
vk.com  /  Дорожный инспектор.

Москва, 3 июля. В первом полугодии средняя сумма штрафа ГИБДД по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 11% до 541 рубля, свидетельствуют данные банка «Русский стандарт».

В рамках исследования специалисты проанализировали все операции по оплате штрафов ГИБДД за первое полугодие 2020 и 2021 годов по картам банка. Выяснилось, что наибольшее количество оплаченных штрафов (более 24%) пришлось на июнь. На женщин приходится 26% оплаченных штрафов ГИБДД, 74% — на мужчин.

«Поскольку самым популярным является штраф за нарушение скорости, то по статистике получается, что женщины водят аккуратнее мужчин. Также на этих данных сказывается тот факт, что среди женщин водителей меньше, и они реже мужчин садятся за руль», цитирует аналитиков ТАСС.

Самое большое количество штрафов получили водители в возрасте 31-40 лет. У этой категории средний чек платежа за штраф ГИБДД вырос до 519 рублей (+1,7%). На втором месте расположились водители в возрасте 41-50 лет со средним чеком 485 рублей.

На сумму 250 рублей приходятся 65% штрафов. На втором месте по частоте оказались квитанции в 500 рублей (13% от всех штрафов), на третьем — 750 рублей (3,4%). По количеству оплаченных штрафов ГИБДД лидерами стали Москва (средний чек — 911 рублей), Московская область (885 рублей), Петербург (750 рублей) и Казань (602 рубля).

Ранее в московской Госавтоинспекции рассказали, что с начала этого года уже выявлено 18 попыток списать на экзаменах при помощи технических средств. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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ГИБДД штрафы автомобили
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