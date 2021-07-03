Пожарные тушат в регионах России лесные пожары на площади 325 тыс. га

Москва, 3 июля. В ликвидации лесных пожаров на всей территории России принимают участие 4764 человека.

Специалисты за день потушили в российских регионах лесные пожары на площади 2260 га. В общей сложности продолжаются работы по ликвидации возгораний на площади 325 526 га, которые в большинстве находятся в Якутии, передает ТАСС.

Пожарные 2 июля ликвидировали 81 лесной пожар, однако в ночь на 3 июля в России зафиксировали 264 лесных возгораний, площадь которых достигает 325 526 га. Кроме пожарных, в тушении задействованы 925 единиц техники, 25 воздушных судов, еще 56 воздушных судов — в мониторинге.

Ранее сообщалось, что подводный пожар вспыхнул в акватории Мексиканского залива. Происшествие произошло в трубопроводе компании Pemex.