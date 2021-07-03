Два человека скончались из-за удара молнии в Свердловской области

Свердловск, 3 июля. Два человека скончались в результате удара молнии в Свердловской области. Происшествие произошло на берегу озера Балтым.

Погибшие находились в беседке, где прятались от сильного дождя и грозы, передает ТАСС. Сообщается, что один мужчина скончался сразу после удара молнии, а другого пытались спасти жена и врачи, которые прибыли на место инцидента. Однако вернуть к жизни человека не удалось, заявил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

В результате происшествия по факту смерти двух мужчин идет доследственная проверка.

Ранее стало известно, что три человека пострадали во время ливня, грозы и шквалистого ветра в Москве. Две женщины и мужчина получили травмы.