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Два человека скончались из-за удара молнии в Свердловской области
Происшествия
Два человека скончались из-за удара молнии в Свердловской области
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Свердловск, 3 июля. Два человека скончались в результате удара молнии в Свердловской области. Происшествие произошло на берегу озера Балтым.

Погибшие находились в беседке, где прятались от сильного дождя и грозы, передает ТАСС. Сообщается, что один мужчина скончался сразу после удара молнии, а другого пытались спасти жена и врачи, которые прибыли на место инцидента. Однако вернуть к жизни человека не удалось, заявил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

В результате происшествия по факту смерти двух мужчин идет доследственная проверка.

Ранее стало известно, что три человека пострадали во время ливня, грозы и шквалистого ветра в Москве. Две женщины и мужчина получили травмы.

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свердловск смерть молния гроза
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