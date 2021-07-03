Инвестор Верников определил курс доллара до конца лета

Москва, 3 июля. Банк России будет повышать ставку на ближайших заседаниях. Об этом заявил Андрей Верников, руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения компании «Универ капитал».

Оснований ожидать потрясений с курсом рубля до конца года нет. К концу августа можно ожидать снижения курса доллара до 70 рублей или чуть ниже. К концу года доллар снова может быть в районе 74-76, передает агентство «Прайм».

По словам инвестора, прогнозы крупнейших инвестбанков мира о том, что нефтяные цены Brent в следующем году повысятся до 100 долларов за баррель. При текущих высоких ценах на нефть доллар должен стоить в районе 68 рублей или даже чуть ниже, но то, что он снизится до этого уровня — маловероятный сценарий.

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