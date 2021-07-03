Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали около Курильских островов

Южно-Сахалинск, 3 июля. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло утром в субботу, 3 июля, около северной части Курильской гряды.

Подземные толчки были зафиксированы в 04:38 по местному времени на глубине 41 километр. Эпицентр землетрясения расположился в 170 километрах восточнее острова Симушир. Данные об ощущаемости не поступали. Об этом сообщила начальник метеостанции «Южно-Сахалинск» регионального филиала Единой геофизической службы РАН Елена Семенова, информирует РИА Новости.

Ранее на Сахалине землетрясение магнитудой 2,5 зафиксировали сейсмологи в ночь на четверг 24 июня. В спасательном ведомстве сообщили, что эпицентр расположился в четырех километрах от села Покровка Долинского района в восточном направлении. Подземные толчки ощутили жители сел Покровка и Углезаводск.