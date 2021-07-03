Юрист предостерегла россиян от превышения самообороны при встрече с ворами

Москва, 3 июля. Закон запрещает покушаться на жизнь и наносить вред здоровью воров, которые проникают на территорию чужого имущества.

При превышении пределов самообороны, защита может стать уголовно-наказуемой. Об этом рассказала адвокат коллегии адвокатов Pen&Paper Александра Харина РИА Недвижимость.

«Так, для охраны участка не рекомендуется устанавливать автоматически срабатывающие и автономно действующие устройства — капканы, провода под напряжением, самострелы и так далее», — сказала Харина.

Вышеперечисленное может сработать и при отсутствии угрозы ограбления, если на территорию решит прийти сосед или ребенок. За причинение смерти по неосторожности наказание составляет до двух лет лишения свободы, а за причинение тяжкого вреда здоровью — арест до шести месяцев.

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