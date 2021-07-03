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Прокуратура не стала смягчать приговор Ефремову
Общество
Прокуратура не стала смягчать приговор Ефремову
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 3 июля. Прокуратура отказалась поддерживать ходатайство актера Михаила Ефремова о смягчении приговора за пьяную аварию 8 июня 2020 года.

Свои возражения прокуратура направила в кассационный суд. Ефремов осужден на 7,5 года за смертельное ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу приговор Пресненского районного суда Москвы от 8 сентября и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда от 22 октября в отношении Ефремова М. О. оставить без изменения, кассационные жалобы осужденного и его защитников адвокатов Хархорина П. А. и Филиппова Р. М. без удовлетворения», сказано в возражении.

В прокуратуре считают, что суд действовал в рамках закона. Также прокурор напомнил, что актер уже не раз привлекался за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности. Помимо этого он отказался переводить Ефремова в колонию-поселение.

Ранее адвокат осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал, как жизнь в колонии повлияла на артиста. Юрист утверждает, что к его подзащитному пришло настоящее покаяние в заключении. Ефремову по-прежнему очень тяжело говорить о последствиях аварии.

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