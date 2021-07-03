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Испытания «ЭпиВакКороны» начнут на подростках после исследований на взрослых

  /   Обновлено: 03 июля 2021 02:58
Общество
Испытания «ЭпиВакКороны» начнут на подростках после исследований на взрослых
Prt Scr youtube.com  /  Вести Новосибирск

Москва, 3 июля. Состава препарата «ЭпиВакКороны» не нужно будет менять для вакцинации от коронавирусной инфекции детей и подростков.

Соответствующей информацией поделился генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Он выразил уверенность в том, что при полной безопасности препарата «ЭпиВакКорона» для взрослых не потребуются изменения состава вакцины для перехода на подростков и детей, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, как Роспотребнадзор поучаствовал в создании вакцины «ЭпиВакКорона». Создателями вакцины стали ученые Новосибирского центра «Вектор».

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вакцина Максютов эпиваккорона
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