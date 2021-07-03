Подводный пожар вспыхнул в Мексиканском заливе

Мехико, 3 июля. Подводный пожар произошел в морском трубопроводе компании Pemex в Мексиканском заливе.

Сейчас огонь, который идет из-под воды, находится под контролем. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент случился в 4 часа утра по местному времени. Трубопровод находится в 400 метрах от платформы Ku-Charly, которая расположена в акватории Мексиканского залива.

Платформа является частью большого комплекса Ku Maloob Zaap. Это одно из самых крупных месторождений, где добывают примерно 95 тысяч баррелей нефти за один день.

Как стало известно ранее, большой пожар произошел в Новосибирске из-за взрыва на территории газовой АЗС. Диаметр пламени составлял около 100 метров.