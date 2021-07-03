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Стало известно, по какой причине русских не признали коренным народом на Украине
Политика
Стало известно, по какой причине русских не признали коренным народом на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 3 июля. В Верховной раде приняли закон о коренных народах Украины, но в список не попали венгры, греки, русские и т. д. Эксперты объяснили такой спорный шаг Киева.

Новый законопроект поддержали 325 депутатов. В нем говорится, что коренными признаются «автохтонные этнические сообщества», не имеющие собственного государственного образования за пределами территории Украины. В результате под этот перечень попадают караимы, крымские татары и крымчаки, но не люди с русскими корнями. Об этом пишут «Известия».

«В принятом законопроекте важны несколько моментов. Во-первых, в реальности народы, названные коренными, никаких привилегий не получат. Дело в том, что Украина не контролирует место их компактного проживания — Крым», — отметил журналист издания Игорь Кармазин.

Он добавил, что статус коренного жителя не получили многие народы, которые веками живут на Украине. Среди них молдаване, поляки, венгры, греки и русские.

«Законодатели объясняют, что у них есть свои «материнские» государства, хотя не очень понятно, почему из-за этого на Украине их права должны ущемляться», — заявил автор.

Нововведение является фактически продолжением политики дискриминации национальных меньшинств. Основным в нем является «мовный закон», который делает украинский язык безальтернативным. Принятое 1 июля решение правительства в Киеве, прежде всего, является комфортным для них.

«Закон киевские власти ни к чему не обязывает — Крым Украина не контролирует. При этом в стране есть народы, которые подходят под определение коренных и живут на подконтрольной Киеву территории. Это, например, гагаузы, лемки, русины. О них, однако, законодатели позабыли. Ведь если бы их включили в список, то они действительно что-то смогли бы требовать, для них пришлось бы что-то делать», — пояснил украинский политолог Александр Дудчак.

Ранее профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины Виталий Журавский заявил, что страна может исчезнуть после того как будет открыт земельный рынок.

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украина народ законы
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