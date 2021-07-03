Стокгольм, 3 июля. Запад активно обвиняет Россию в агрессии. Однако действия НАТО в области вооружения говорят о том, что обстановку в геополитике накаляет именно Альянс.

Ему предстоит воплотить в реальность немало изменений. Нынешняя концепция была разработана в 2010 году. Скоро будет составлен новый документ, который отобразит стратегию НАТО до 2030 года. Об этом пишет ИноСМИ.

«НАТО существенно нарастит вооружения и превратится в гораздо более агрессивного игрока. Мягкий и примирительный тон уйдет в прошлое. Мускулы заменят диалог, оружие заменит взаимопонимание. К нам вернется риторика холодной войны», — отмечает шведское издание Proletären.

Автор задумался о том, кто действительно представляет угрозу для всемирного порядка. Он не видит в действиях Кремля ничего агрессивного, в отличие от политики Альянса, который активно размещает технику и солдат в странах, граничащих с Россией.

«Мы слышали много обвинений в адрес России в связи с вмешательством в американские выборы и кибератаками. Против России действуют обширные санкции, а Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей. Разве это не агрессивные действия и не угроза?» — подчеркнули в редакции.

Несмотря на коронавирусную пандемию, которая затронула весь мир, США и Евросоюз продолжают наращивать финансирование вооружения. Только в прошлом году страны НАТО потратили 1,1 трлн долларов на технику и оружие, тогда как Россия снизила свои расходы на 5,4%.

«НАТО — вовсе не альянс, оберегающий мир. Это альянс, разжигающий войну. И мы все должны приложить максимум усилий, чтобы держать Швецию от него подальше», — резюмировал автор.

Ранее стало известно, что НАТО подталкивают Россию к идее сухопутного коридора в Приднестровье. Таким мнением в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» поделился политический эксперт, востоковед Евгений Сатановский