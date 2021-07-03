Власти Коми намерены ввести обязательную вакцинацию для некоторых граждан

Сыктыквар, 3 июля. Власти Республики Коми намерены ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан при создании необходимых условий.

По словам главы Республики Владимира Уйбы, необходимость для введения обязательной вакцинации существует. Он отметил, что индийский штамм коронавируса намного заразнее.

Власти региона вынуждены ввести такую норму, как в 24 российских регионах, но только после создания необходимых условий и достаточного запаса вакцины. Рассматривается обязательная вакцинация госслужащих, работников общепита, соцработников и других категорий лиц. В Коми к данным категориям граждан относятся 94 тысячи человек.

В Сочи вакцинация от коронавирусной инфекции проходит в ускоренном темпе, заявил мэр города Алексей Копайгородский. Привились уже более 25% от общего населения города. На прошлой недели в Сочи открыли десять дополнительных пунктов вакцинации.