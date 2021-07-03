Путин подписал закон об особенностях виноделия в России

Москва, 3 июля. Российский президент Владимир Путин подписал закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в России.

Закон уточняет разрешенные технологические приемы переработки винограда для производства винодельческой продукции, а также особенности ее маркировки и продажи в рознице. Винодельческие хозяйства, занимающиеся производством коньяка из выращенного в России винограда, имеют право указывать на этикетке наименование «Коньяк России».

Закон также определяет понятия «автохтонное виноделие», «винный спирт», «аборигенный сорт винограда», «винный дистиллят», «ароматизированные виноградосодержащие напитки» (доля этилового спирта — 14,5-20%), «бренди» (доля этилового спирта — не менее 37,5%), «виноградная водка» и «игристые жемчужные вина».

Ранее Государственная дума России утвердила законопроект о производстве винодельческой продукции. Документ должен стимулировать развитие внутреннего рынка.