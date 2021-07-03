Диетолог Белоусова назвала бодрящие продукты для замены кофе

Москва, 3 июля. Альтернативой кофе могут являться соки из цитрусовых или некоторые другие ягоды и фрукты, заявила врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Хорошо бодрит грейпфрутовый, мандариновый, апельсиновый соки. Бодрящим действием обладает черешня, клубника, черника, черная смородина. Некоторые сорта яблок тоже могут взбодрить. Среди овощей стимулирующим эффектом может обладать сырая морковь, свекла, баклажаны, свежие лук и чеснок. Об этом информирует радио Sputnik.

Успокаивающим же свойством будут обладать кабачки и тыква после приготовления. Иногда важен размер блюда для достижения нужного эффекта. так небольшая порция горячего шоколада может тонизировать, а его большая кружка будет иметь подавляющее свойство. Для успокоения также можно выпить теплого молока, кефира или йогурта.

Ученые Колумбийского университета сообщили, что правильная диета может снизить риск тяжелого течения COVID-19. Согласно исследованию, придерживающиеся растительной диеты и в небольшом количестве употреблявшие мясо люди на 73% реже болели COVID-19 в тяжелой форме.