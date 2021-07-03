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Перечислены летние запреты при использовании смартфона

  /   Обновлено: 03 июля 2021 02:20
Общество
Перечислены летние запреты при использовании смартфона
pixabay.com  /  stokpic

Москва, 3 июля. Летняя жара может навредить смартфонам, чьи аккумуляторы можно использовать при температуре от 0 до 25 градусов. Об этом сообщил эксперт по нейротехнологиям Виталий Красиков.

Специалист в беседе с «Праймом» отметил, что критического повышения температуры аккумулятора можно легко добиться летом — прогуливаясь на улице или отдыхая на пляже. При этом телефон зачастую подвергается воздействию прямых солнечных лучей.

Современные смартфоны контролируют температуру процессора и будут выключаться в случае перегрева. Однако такие температуры могут сказаться на долговечности аккумулятора.

Также еще одной проблемой смартфонов является пляжный отдых. Во время него возможное попадание воды и песка, что с высокой долей вероятности может привести смартфон в нерабочее состояние.

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