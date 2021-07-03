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Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы «Спутника V»

  /   Обновлено: 03 июля 2021 02:01
Общество
Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы «Спутника V»
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Москва, 3 июля. Дозы вакцины «Спутник V», которые не нашли применения в Словакии, выкупила российская сторона.

Такой информацией поделилась в пятницу вечером представитель здравоохранительного ведомства Зузана Элиашова. Она уточнила, что речь идет о как минимум 160 тысячах доз российской вакцины.

«Российская сторона заплатит ту же цену, за которую продала Словакии вакцины 9,95 доллара за одну дозу», отметила Элиашова.

Напомним, Словакия закупила у России партию вакцины от коронавируса «Спутник V» 1 марта. Однако определенные обстоятельства позволили начать регистрацию на прививание в Словакии лишь 7 июня, когда большая часть населения уже вакцинировалась другими препаратами.

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вакцина словакия коронавирус Спутник V
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