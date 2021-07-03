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Состав «ЭпиВакКороны» для вакцинации детей останется прежним
Общество
Состав «ЭпиВакКороны» для вакцинации детей останется прежним
Агентство городских новостей Москва

Москва, 3 июля. Состав вакцины «ЭпиВакКорона» не придется менять для вакцинации от коронавируса детей и подростков, сообщил глава ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов.

Генеральный директор центра в беседе с журналистами отметил, что защита детского населения является очень важным вопросом. По его словам, с учетом полной безопасности вакцины для совершеннолетних в «Векторе» уверены, что состав вакцины при переходе на подростков и детей менять не потребуется.

Максютов отметил, что важно разделить «уверенность и регуляторику». Так, разработчики вакцины еще осенью привили своих детей. При этом он подчеркнул, что с точки зрения регуляторного вопроса любой препарат должен пройти стадии клинических исследований.

Ранее сообщалось, что стали известны авторы патента на вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». В их числе — глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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