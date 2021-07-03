Мошенники начали продавать поддельные справки о прививках от COVID-19

Москва, 3 июля. После новостей об ужесточении мер по противодействию COVID-19 в интернете появились мошенники, желающие нажиться на не доверяющих вакцинам россиянах.

В интернете активно создаются сайты и Telegram-сообщества, продающие сертификаты о вакцинации от коронавируса, с занесением информации на сайте Государственных услуг. Журналисты Общественной службы новостей на своем опыте узнали, как работают мошенники.

Портал напоминает, что к уголовной ответственности привлекаются и продавец, и покупатель поддельного сертификата, который воспользовался им. В Москве уже возбуждено 24 уголовных дела в отношении причастных к фиктивным документам о вакцинации лиц.

Ранее президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что граждане, подделавшие справку о вакцинации против COVID-19, будут привлекаться к ответственности. Он также подчеркнул, что министр внутренних дел РФ осведомлен об этой проблеме, и данный вопрос в настоящее время активно прорабатывается.