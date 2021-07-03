Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 02:04
02:01
Общество
Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы «Спутника V»
02:00
Общество
Психотерапевт раскрыла схему лечения болезней верой
01:56
Общество
Состав «ЭпиВакКороны» для вакцинации детей останется прежним
01:54
Общество
Мошенники начали продавать поддельные справки о прививках от COVID-19
01:42
Общество
Автовладельцам рассказали, как продлить срок службы шин
01:26
Происшествия
Обрушение дома во Флориде унесло жизни 22 человек
01:24
Происшествия
Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась в Горячем Ключе
01:10
Общество
Россиянам рассказали, как выбрать детский лагерь для безопасного отдыха
01:02
Общество
Россияне стали чаще пользоваться сервисами для знакомств в пандемию
01:00
Общество
Жители Украины высмеяли переименование поселка на Донетчине в Нью-Йорк
Все новости

Мошенники начали продавать поддельные справки о прививках от COVID-19
Общество
Мошенники начали продавать поддельные справки о прививках от COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 3 июля. После новостей об ужесточении мер по противодействию COVID-19 в интернете появились мошенники, желающие нажиться на не доверяющих вакцинам россиянах.

В интернете активно создаются сайты и Telegram-сообщества, продающие сертификаты о вакцинации от коронавируса, с занесением информации на сайте Государственных услуг. Журналисты Общественной службы новостей на своем опыте узнали, как работают мошенники.

Портал напоминает, что к уголовной ответственности привлекаются и продавец, и покупатель поддельного сертификата, который воспользовался им. В Москве уже возбуждено 24 уголовных дела в отношении причастных к фиктивным документам о вакцинации лиц.

Ранее президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что граждане, подделавшие справку о вакцинации против COVID-19, будут привлекаться к ответственности. Он также подчеркнул, что министр внутренних дел РФ осведомлен об этой проблеме, и данный вопрос в настоящее время активно прорабатывается.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мошенники начали продавать поддельные справки о прививках от COVID-19
мошенничество вакцинация коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru