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Автовладельцам рассказали, как продлить срок службы шин
Общество
Автовладельцам рассказали, как продлить срок службы шин
pixabay.com

Москва, 3 июля. Автомобильные шины приобретаются на довольно продолжительный срок службы за отнюдь не маленькие деньги. Существуют правила, которые помогут продлить срок эксплуатации.

Автомобильный эксперт Егор Васильев рекомендует водителям использовать правильный стиль вождения. Чтобы продлить «жизнь» покрышкам, нужно отказаться от резких нажатий на педаль газа и тормоза, а также не входить в повороты на завышенной скорости, пишет агентство «Прайм».

«Это приводит к скольжению передних колес, в результате чего у них возникает активный износ внешних боковин», объяснил он.

Не следует двигаться слишком активно по неровным поверхностям. В противном случае это приведет к разрыву нитей корда и появлению так называемых «грыж». Эксплуатировать такую шину нельзя.

Кроме того, желательно контролировать давление в шинах. Не стоит забывать о том, что геометрия подвески, а, если точнее, ее развал и схождение, должны соответствовать данным автопроизводителя. То же касается и ступичных подшипников.

Недавно водителям перечислили преимущества торможения двигателем летом.

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машина автомобиль шины
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