Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась в Горячем Ключе

Горячий Ключ, 3 июля. Кровля жилого пятиэтажного дома загорелась в Горячем Ключе на Кубани, огонь распространился на 400 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 100 человек. Инцидент произошел на ул. Ярославского. Пожару присвоили повышенный ранг. В МЧС также объявили локализацию возгорания. О причинах возгорания не сообщается. Об этом передает ТАСС.

Источник ФАН сообщал, что спасателям удалось потушить пожар в здании трансформаторной подстанции. Огонь охватил 24 кв.м. Возгорание зафиксировано на проспекте Космонавтов в Московском районе Санкт-Петербурга. Причины пожара выясняются.