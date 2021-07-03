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Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась в Горячем Ключе
Происшествия
Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась в Горячем Ключе
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Горячий Ключ, 3 июля. Кровля жилого пятиэтажного дома загорелась в Горячем Ключе на Кубани, огонь распространился на 400 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 100 человек. Инцидент произошел на ул. Ярославского. Пожару присвоили повышенный ранг. В МЧС также объявили локализацию возгорания. О причинах возгорания не сообщается. Об этом передает ТАСС.

Источник ФАН сообщал, что спасателям удалось потушить пожар в здании трансформаторной подстанции. Огонь охватил 24 кв.м. Возгорание зафиксировано на проспекте Космонавтов в Московском районе Санкт-Петербурга. Причины пожара выясняются.

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