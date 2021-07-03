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Обрушение дома во Флориде унесло жизни 22 человек
Происшествия
Обрушение дома во Флориде унесло жизни 22 человек
Global Look Press  /  Miami-Dade Fire Rescue / XinHua

Серфсайд, 3 июля. Число погибших в результате обрушения дома во Флориде увеличилось до 22. Соответствующей информацией поделилась глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

Кава сообщила, что спасатели из-под завалов в течение дня доставали тела двух погибших. Она рассказала об этом во время пресс-конференции.

«Таким образом число жертв выросло до 22», заявила глава округа.

Обрушение дома произошло 24 июня в городе Серфсайд.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в результате обрушения жилого дома во Флориде. Это решение должно было помочь федеральному центру.

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