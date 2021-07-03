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Россиянам рассказали, как выбрать детский лагерь для безопасного отдыха

  /   Обновлено: 03 июля 2021 01:19
Общество
Россиянам рассказали, как выбрать детский лагерь для безопасного отдыха
pixabay.com

Москва, 3 июля. Председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун заявила, что при выборе детского лагеря нужно ознакомиться с его сайтом или страницей в соцсетях.

По словам эксперта, необходимо обратить внимание, есть ли там контактная информация, фотографии комнат и территории. Кроме того, родители должны прочитать оставленные отзывы.

«Посмотрите, есть ли там отчеты о жизни и работе лагеря как проходят смены, какие мероприятия проводятся», посоветовала Грицун.

В случае их отсутствия или наличия картинок из фотобанков вместо реальных снимков бдительный родитель должен насторожиться. Не исключено, что недобросовестные предприниматели хотят продать то, что люди не делали. Насторожить может и стоимость детского отдыха.

«Посмотрите среднюю цену на путевки в коммерческие и государственные лагеря в вашем регионе если вам предлагают значительно меньшую сумму, это может быть недобросовестный организатор», заявила Грицун в беседе с «Известиями».

Семейный психотерапевт и детский психолог Ирина Попова ранее рассказала о пользе детского лагеря, а также научила определять, готов ли ваш ребенок к новому опыту.

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