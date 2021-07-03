Россиянам рассказали, как выбрать детский лагерь для безопасного отдыха

Москва, 3 июля. Председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун заявила, что при выборе детского лагеря нужно ознакомиться с его сайтом или страницей в соцсетях.

По словам эксперта, необходимо обратить внимание, есть ли там контактная информация, фотографии комнат и территории. Кроме того, родители должны прочитать оставленные отзывы.

«Посмотрите, есть ли там отчеты о жизни и работе лагеря — как проходят смены, какие мероприятия проводятся», — посоветовала Грицун.

В случае их отсутствия или наличия картинок из фотобанков вместо реальных снимков бдительный родитель должен насторожиться. Не исключено, что недобросовестные предприниматели хотят продать то, что люди не делали. Насторожить может и стоимость детского отдыха.

«Посмотрите среднюю цену на путевки в коммерческие и государственные лагеря в вашем регионе — если вам предлагают значительно меньшую сумму, это может быть недобросовестный организатор», — заявила Грицун в беседе с «Известиями».

Семейный психотерапевт и детский психолог Ирина Попова ранее рассказала о пользе детского лагеря, а также научила определять, готов ли ваш ребенок к новому опыту.