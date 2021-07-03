Россияне стали чаще пользоваться сервисами для знакомств в пандемию

Москва, 3 июля. Жители России начали чаще использовать сервисы для знакомств в пандемию, приложения для которых стали более безопасными для аккаунтов, но имеют угрозы приватности.

В «Лаборатории Касперского» проанализировали наиболее популярные приложения для знакомств. Отмечается, что в сервисах Happn, Her, Bumble и Tinder, пользователи должны обязательно указывать свое местоположение. Приложение Mamba стало единственным, в котором можно бесплатно размыть фотографии. Об этом сообщают «Известия».

В подобных приложениях часто происходят мошеннические ситуации. Пользователи могут отправить человеку, который проявил взаимную симпатию, фишинговую ссылку, при открытии которой может списаться большая сумма денег. Порой на сайтах знакомств появляются страницы людей, которые никогда сами не регистрировались на них. Такие аккаунты создаются в отместку или в качестве розыгрыша.

Большинство пользователей сайтов знакомств искажают информацию о себе. Мужчины и женщины врут друг другу, когда разговор заходит про внешность, возраст или социальный статус. Больше всего врут женатые мужчины, скрывая свой штамп в паспорте. Некоторые люди используют приложения знакомств для пиара или поиска новых клиентов.

Исследование показало, что около половины россиян готовы искать новые отношения после двух месяцев с момента расставания с предыдущим партнером. Большую часть знакомств россияне ищут в специальных приложениях. Также 85% из них важно перейти из онлайн-общения в личные встречи.