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Власти Литвы объявили режим экстремальной ситуации из-за мигрантов
Политика
Власти Литвы объявили режим экстремальной ситуации из-за мигрантов
pixabay.com

Вильнюс, 3 июля. Нелегальная миграция вынудила правительство Литвы ввести режим экстремальной ситуации на всей территории страны, сообщает Sputnik Литва.

Министр внутренних дел республики Агне Билотайте объявила, что режим экстремальной ситуации необходим для ускорения принятия некоторых решений. Речи об угрозе населению нет.

«Очень важно иметь такую правовую систему и инструменты, технические и логистические инструменты, чтобы мы могли быстро и оперативно принимать решения в соответствии с возникающими проблемами», объяснила она.

Прибывающие люди должны пройти карантин, но при нелегальной миграции данный факт сложно проконтролировать. Премьер-министр Ингрида Шимоните призвала не драматизировать ситуацию и пообещала скорое решение проблемы.

Ранее Литва прокомментировала выход Минска из «Восточного партнерства».

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