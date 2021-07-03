Исследование показало, как россияне выбирают автосервис

Москва, 3 июля. Россиян при выборе станции технического обслуживания автомобилей больше заботит доверие к качеству ремонта, чем хорошее обращение, следует из отчета компании Gruzdev-analize.

Важность доброжелательного обращения на СТОА отметили лишь 8% респондентов в России, тогда как доброжелательный персонал в других странах имеет значение примерно для 30% владельцев авто. На доверие к качеству обслуживания при выборе сервиса полагаются 46% российских респондентов, сообщает газета «Известия».

На имидж смотрят только в США и России, говорится в исследовании. Многие автосервисы, зная эту особенность, проводят работу над позиционированием бренда в интернете.

Ранее доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов рассказал, что своевременное и качественное техническое обслуживание обеспечит машине долгую службу и надежную работу. Эксперт также посоветовал неукоснительно соблюдать все рекомендации производителя.