Украинец скончался после вакцинации препаратом Pfizer

Киев, 3 июля. Мужчина из Винницкой области на Украине умер через несколько часов после прививки препаратом от коронавируса Pfizer.

Смерть 47-летнего мужчины была зафиксирована 2 июля в 18:02 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Украины.

«Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13:45. В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия», — говорится в сообщении.

В первый час после вакцинации никаких негативных реакций зафиксировано не было. С мужчиной тем же препаратом прививались другие пять человек. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее FDA расширило список возможных побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna. Вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna могут вызвать воспаление сердца.