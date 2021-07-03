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Украинец скончался после вакцинации препаратом Pfizer
Общество
Украинец скончался после вакцинации препаратом Pfizer
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 3 июля. Мужчина из Винницкой области на Украине умер через несколько часов после прививки препаратом от коронавируса Pfizer.

Смерть 47-летнего мужчины была зафиксирована 2 июля в 18:02 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Украины.

«Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13:45. В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия», говорится в сообщении.

В первый час после вакцинации никаких негативных реакций зафиксировано не было. С мужчиной тем же препаратом прививались другие пять человек. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее FDA расширило список возможных побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna. Вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna могут вызвать воспаление сердца.

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украина вакцинация Pfizer
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