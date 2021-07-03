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«Дразним русского медведя»: в Британии оценили действия властей в Черном море

  /   Обновлено: 03 июля 2021 00:24
Политика
«Дразним русского медведя»: в Британии оценили действия властей в Черном море
Федеральное агентство новостей

Лондон, 3 июля. Британское правительство своими действиями в Черном море напоминает Соединенное Королевство времен Крымской войны. Автор отмечает, что за 100 лет отношение к РФ не изменилось.

В период Русско-турецкой войны 18771878 годов, где участвовала и Британия, была популярная песня. В ней есть любопытная строка: «Мы снова сразимся с Медведем!». Такое агрессивное по отношению к России настроение сохранилось и до сих пор. Об этом пишет ИноСМИ.

«И именно это хвастливое обещание приходит на ум, когда мы анализируем недавнее военное противостояние Великобритании и России», отметил журналист Пол Рутледж.

Он добавил, что власти решили пощекотать медведя за морду прямо на его территории, у берегов Крыма. В том же регионе, в котором была война более 100 лет назад.

«Похоже, с тех пор мало что изменилось. Кроме того, что у нас больше нет империи, чьи морские маршруты нам необходимо защищать, и наш флот, следящий за порядком в международных водах, теперь не так уж и велик», подчеркнул автор.

По его мнению, обычно Британия не понимает, что скрывается за военными операциями далеко от страны. Однако в этот раз, учитывая потерянные документы об эсминце, все иначе. В Лондоне намеренно решили спровоцировать Москву.

«Вместе с нашими союзниками, французами и турками, мы выиграли ту войну (в Крыму. Прим. ред.). Но, черт возьми, я не стал бы ставить деньги на нашу победу в еще одной войне с Медведем», подытожил Рутледж.

Ранее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» объяснил, что ждет Запад в случае атаки на Россию.

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