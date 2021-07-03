Россиянам объяснили необходимость ношения маски после вакцинации

Москва, 3 июля. И.о. директора ФГБУ НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов объяснил необходимость ношения маски после вакцинации от коронавируса.

Редкие вакцинные препараты дают стопроцентную эффективность, отметил специалист. По этой причине все привитые должны следовать необходимым мерам против распространения коронавируса — носить маску и соблюдать дистанцирование.

Применение вакцинации позволяет предупредить развитие тяжелых и летальных форм заболевания. По его словам, у каждого привитого остается риск встретиться с возбудителем и инфицироваться.

Ученые из США ранее выяснили, какие маски являются наиболее эффективными. Наилучший результат показали трехслойные изделия.