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Гендиректор «Вектора» рассказал, какие препараты подходят для ревакцинации

  /   Обновлено: 02 июля 2021 23:57
Общество
Гендиректор «Вектора» рассказал, какие препараты подходят для ревакцинации
pixabay.com

Москва, 2 июля. Любая зарегистрированная в России вакцина подходит для ревакцинации.

Повторная вакцинация направлена на усиление и закрепление иммунитета. Об этом заявил генеральный директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов журналистам.

«Поэтому независимо от того, какой вакциной мы привились в первый раз, пройдя полный цикл вакцинации, при наступлении момента, когда потребуется повторная вакцинация, чтобы защитить нас и наших близких, можно применять любую зарегистрированную в России вакцину в соответствии со схемой применения», сказал он.

По словам Максютова, разница между индийскими штаммами коронавируса «дельта» и «Дельта плюс» незначительная. Это лишь одна аминокислотная замена. Российский препарат от коронавируса «ЭпиВакКорона» эффективен против всех четырех штаммов коронавируса: британского, южноафриканского, бразильского и индийского.

Ранее ВОЗ предостерегла от смешанной вакцинации от COVID-19. Вакцинация от коронавируса в два этапа должна проходить одной и той же вакциной.

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